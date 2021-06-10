ВС Армении открыли огонь по азербайджанским частям в направлении Кельбаджара

Минобороны Армении распространило заявление об обстреле азербайджанских вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе в направлении Кельбаджарского района.

Минобороны Армении распространило заявление об обстреле азербайджанских вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе в направлении Кельбаджарского района.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана

"Факт обстрела вооруженными силами Армении позиций наших вооруженных сил нашел свое подтверждение. В результате обстрела погибших и пострадавших среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Это еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно продолжает политику обострения ситуации и совершения военных провокаций на государственной границе двух стран в преддверии выборов.

Ответственность за инцидент полностью лежит на армянской стороне", - говорится в заявлении.