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ВС Армении открыли огонь по азербайджанским частям в направлении Кельбаджара

ВС Армении открыли огонь по азербайджанским частям в направлении Кельбаджара Минобороны Армении распространило заявление об обстреле азербайджанских вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе в направлении Кельбаджарского района.
Карабах
10 июня 2021 г. 22:01
ВС Армении открыли огонь по азербайджанским частям в направлении Кельбаджара

Минобороны Армении распространило заявление об обстреле азербайджанских вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе в направлении Кельбаджарского района.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана

"Факт обстрела вооруженными силами Армении позиций наших вооруженных сил нашел свое подтверждение. В результате обстрела погибших и пострадавших среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Это еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно продолжает политику обострения ситуации и совершения военных провокаций на государственной границе двух стран в преддверии выборов.

Ответственность за инцидент полностью лежит на армянской стороне", - говорится в заявлении.

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