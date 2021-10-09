Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам

Контрнаступление, начатое азербайджанской армией 27 сентября 2020 года, увенчалось исторической победой нашей страны. Ежедневно с фронта приходили радостные вести об освобождении сел, поселков и городов от оккупации. Именно в этот день в прошлом году приш

Контрнаступление, начатое азербайджанской армией 27 сентября 2020 года, увенчалось исторической победой нашей страны. На протяжении Отечественной войны почти ежедневно с фронта приходили радостные вести об освобождении сел, поселков и городов от оккупации. Именно в этот день в прошлом году пришла радостная весть об освобождении Гадрута. Сегодня азербайджанский народ отмечает первую годовщину освобождения поселка Гадрут, находившегося под вражеской оккупацией без малого 28 лет. Бои за Гадрут стали одной из грандиозных операций азербайджанской армии.

Участники Гадрутской операции сообщили Report, что освобождение населенного пункта фактически предрешило исход войны. Потому что именно после освобождения Гадрута азербайджанская армия взяла направление на Шушу.

Ветеран Горхмаз Теймурлу отметил, что войти в Гадрут стало возможно благодаря несокрушимой воле нашей армии. Взбираясь на горные склоны, продираясь сквозь непроходимые заросли, шел азербайджанский солдат, не взирая на усталость.

Горхмаз Теймурлу

"Те дни никогда не сотрутся из памяти. Мы брали Гадрут по пяди, пока, наконец, не освободили полностью. Наши силы были неисчерпаемы, мы шли вперед, к заветной цели”, - вспоминает Г.Теймурлу.

Ветеран войны отметил, что во время одного из сражений его боевой товарищ и близкий друг стал шехидом. Собрав волю в кулак, отважный военнослужащий обещал поквитаться за своего товарища: "Только представьте, что ваш боевой товарищ, с которым вы были неразлучны, погиб на ваших глазах. Мы зареклись, что отомстим за наших шехидов и непременно вернем наши земли”, - говорит Г.Теймурлу.

По словам полковника-лейтенанта Фируза Бадалова, войдя в Гадрут азербайджанские войска тотчас организовали защиту господствующих высот:

Фируз Бадалов

“Когда наши подразделения вошли в Гадрут, враг запаниковал. Потому что они не могли определить, в каком направлении мы движемся. Мы вошли в поселок, можно сказать, со всех флангов. Поняв, что не смогут устоять перед натиском наших войск, армяне бежали по дороге Гадрут-Туг, побросав оружие и технику”.

Офицер спецназа отметил, что Гадрут был освобожден благодаря умелым действиям и несокрушимой воле наших войск. “Перед нами была поставлена цель - освободить Гадрут. По приказу Верховного главнокомандующего мы мобилизовали все силы и освободили Гадрут. Души наших шехидов сейчас ликуют на небесах".

По словам военного эксперта Руслана Имамгулиева, сложный горный рельеф местности обусловил тяжелые бои за Гадрут. Противник, обосновавшийся на высокогорных вершинах, мог с легкостью организовать оборону. А проведение контрнаступления в условиях такой местности - довольно сложный процесс. “Однако под натиском доблестной азербайджанской армии враг вынужденно отступил. Азербайджанская армия атаковала противника, преодолев хребет Шишдаг. Надо понимать, что речь идет о высокогорном хребте. Такую высоту могли преодолеть лишь хорошо подготовленные, умелые пехотинцы, силы специального назначения, штурмовые и разведывательные батальоны. Таким образом, после успешного выполнения операции Гадрут был освобожден от оккупации”.

Руслан Имамгулиев

После освобождения Гадрута армянские кликуши и ангажированные СМИ принялись распространять дезинформацию о том, что Гадрут находится под контролем армянской армии. Все это делалось для того, чтобы и без того сломленный армянский солдат не отчаялся окончательно.

Пока армяне были заняты распространением дезинформации, азербайджанский солдат пядь за пядью освобождал села и города. Несокрушимая воля, упорство, неукоснительное следование к заветной цели обусловили в итоге нашу Великую Победу!

Да здравствует наша славная Победа!