Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне

"Парад в Баку прошел очень достойно, впечатляюще"

"Сегодняшний Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне, которая завершилась победой Азербайджана и капитуляцией Армении. Так принято в современной истории, что подобного рода парады – это всегда масштабные и знаменательные мероприятия. По военному параду во многом судят и о престиже государства. Парад в Баку прошел очень достойно, впечатляюще. Была показана вся мощь современной азербайджанской армии". Об этом российскому бюро Report заявил российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это событие даже не регионального, а международного масштаба, которое смотрели во многих страна мира. Азербайджан – единственная страна в современной истории, которая, спустя почти 30 лет после оккупации, смогла восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Это беспрецедентное событие", - сказал он.

По словам эксперта, парад показал истинную мощь азербайджанской и слабость армянской армий: "Азербайджан, проводя этот парад, демонстрировал приверженность международному праву и еще раз подтвердил правильность того политического курса, который реализовывал сначала Гейдар Алиев, а затем и Ильхам Алиев по укреплению суверенитета, построению современной диверсифицированной экономики, поэтому в основе любых военных побед лежит, прежде всего, устойчивость государства и сильная экономика. В то же время это и уровень современного азербайджанского общества. Мы много раз слышали из уст армянских политологов и экспертов миф о том, что армянская армия героическая и храбрая, а азербайджанская нет. Жизнь расставила все на свои места и мы увидели огромного количество трофейной техники, многое из которой в исправном состоянии была брошена армянами во время отступления. Ее привезли на трейлерах для того, чтобы показать, что война шла не против какого-то ополчения в виде армии обороны Карабаха, а шла война двух армий – армянской и азербайджанской. И армянская армия использовала современные виды оружия, но в реальных боевых столкновениях, азербайджанские офицеры и солдаты по своим боевым качествам, моральному духу, были в разы выше противника".

"Когда говорят, что Азербайджан победил в первую очередь благодаря беспилотникам, это только часть правды. Мы же видели бои за Шушу, где азербайджанский спецназ принес с собой только то оружие, которое мог нести на себе, поскольку марш совершался через горно-лесистую местность и без поддержки техники, лицом к лицу с противником, в ожесточенных уличных боях азербайджанцы одержали сокрушительную победу, а армяне – поражение. Это тоже показатель качества армии и морального духа бойцов.

На параде впервые были открыто показаны подразделения, которые раньше не демонстрировались – это спецназ службы внешней разведки Азербайджана. Теперь становится ясным, кого имели ввиду в армянских соцсетях, когда кричали, что в азербайджанских рядах работает турецкий спецназ в черном. На самом деле это был азербайджанский спецназ. Вот какие интересные факты сейчас становятся достоянием широких кругов общественности", - подчеркнул Коротченко.

Он отметил и высокий уровень трансляции парада: "В целом, посмотрев военный парад, хочу сказать, что он прошел очень достойно. И ведь важно не только достойно его провести, но и показать. Были использованы приемы, которые использовались во время Парада Победы в Москве – это репортаж непосредственно с самолетов и вертолетов, которые пролетают над местом проведения парада, это демонстрация самолетами цветными дымами государственного флага страны и, в целом, хочу ответить, что он произвел сильное впечатления с точки зрения выучки военнослужащих, слаженности. Еще во время Парада Победы в Москве все обратили внимание на военные подразделения, которые представляли Азербайджанскую Республику, они выглядели очень достойно, экипированы и оснащены по самому современному уровню, и сегодня мы увидели, что это не одно такое подразделение в Азербайджане".

"Война закончена, точка в этой войне поставлена. Впереди перед Азербайджаном стоят задачи восстановления освобожденных территорий. Тем разрушено буквально все – города, поселки, деревни, памятники исторического и религиозного наследия, храмы всех конфессий. Армения оставила после себя выжженную земли и Азербайджану предстоит большая работа", - заключил эксперт.