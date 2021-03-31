Военнослужащие Минобороны почтили память Национального героя Мурада Мирзоева

Мурад Мирзоев участвовал в освобождении высот близ села Талыш в ходе апрельских боев 2016 года

31 марта в связи с годовщиной со дня рождения шехида апрельских боев 2016 года, Национального героя Азербайджана Мурада Мирзоева группа военнослужащих Министерства обороны посетила его могилу на Второй Аллее почетного захоронения.

Как передает Report, у могилы героя память шехидов, отдавших жизни ради суверенитета, территориальной целостности и освобождения земель Азербайджана, была почтена минутой молчания.

Присутствующие на церемонии почтения памяти Мурада Мирзоева рассказали о его жизненном пути, патриотизме, мужестве и героизме, проявленном в боях.

Выступившие подчеркнули, что любовь к Родине привела героя на вершину шехидства.

Мурад Мирзоев родился в селе Муган Гянджали Сабирабадского района 31 марта 1976 года. После окончания военного лицея имени Джамшида Нахчыванского (1991 -1994) продолжил учебу в Турецкой высшей военной академии, которую окончил в 1998 году.

Впоследствии Мурад Мирзоев участвовал в военных учениях, которые проходили в США, Румынии, Иордании.

После завершения курса рейнджеров в США М.Мирзоев вернулся в Азербайджан, где начал службу в одной из воинских частей в Гяндже. Впоследствии офицер перевелся в Войска специального назначения. На 10-м году службы он был награжден медалью "За безупречную службу" III степени. Это была его первая награда.

После этого был награжден юбилейными медалями "90-летие Вооруженных сил Азербайджана (1918-2008)", "95-летие Вооруженных сил Азербайджана (1918-2013)" и медалью "Гызыл Улдуз" ("Золотая звезда").

Полковник-лейтенант Войск особого назначения Мурад Мирзоев участвовал вместе с группой, командиром которого он был, в освобождении высот близ села Талыш в ходе апрельских боев 2016 года. Пал смертью храбрых в неравной схватке с врагом.

10 апреля тело Мурада Мирзоева при посредничестве Международного Комитета Красного Креста было передано азербайджанской стороне. На следующий день Мирзоев был похоронен на II Аллее почётного захоронения в Баку. Церемония прощания с полковником-лейтенантом Мурадом Мирзоевым прошла в Учебно-тренировочном центре Министерства обороны Азербайджана.

19 апреля распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Мураду Мирзоеву "за проявленный героизм и отвагу при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики" было присвоено почётное звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).