Во французском издании обсудили послевоенную ситуацию и проблемы мира в Карабахе

Французское издание Lagazetteaz опубликовало эксклюзивное
По его словам, в частности, это связано с тем, что проармянское влияние во французских СМИ чрезвычайно велико.
Эксперт также отметил, что из-за этого многие проживающие во Франции армяне отправились в Ереван, откуда они были переброшены в ряды сепаратистской армии в Карабахе. При этом, он подчеркнул, в числе этих лиц те, которые были осуждены за различные преступления, в том числе за пропаганду терроризма, радикализма или подстрекательство к агрессивности и экстремизму. Таким образом, это противозаконно еще и потому, что Франция однозначно признает Карабах территорией Азербайджана.
Эксперт считает, что война - это прежде всего человеческая трагедия. Она стала причиной изгнания 800 тыс. азербайджанцев с их родных земель. Но для азербайджанской стороны главное в настоящее время - забыть произошедшее и установить мирные отношения с Арменией. С.Буссуа отметил, что во время встречи в Азербайджане с рядом официальных лиц Азербайджана, в том числе министром культуры Анаром Керимовым и помощником Президента Хикметом Гаджиевым, он слышал от них только призывы к смягчению ситуации и нормализации отношений с армянами, в том числе с оставшимися в Карабахе.
Во время интервью эксперт также коснулся богатого культурного наследия Карабаха и подчеркнул, что оно должно охраняться со стороны ЮНЕСКО.
Также С.Буссуа рассказал о глубоких корнях исторических связей между Азербайджаном и Францией, напомнив о хороших отношениях между лидерами двух стран Гейдаром Алиевым и Франсуа Миттераном еще в 80-е годы XX века.