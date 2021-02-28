Во французском издании обсудили послевоенную ситуацию и проблемы мира в Карабахе

Французское издание Lagazetteaz опубликовало эксклюзивное интервью с доктором политических наук, экспертом по Ближнему Востоку Себастьяном Буссуа.

Французское издание Lagazetteaz опубликовало эксклюзивное интервью с доктором политических наук, экспертом по Ближнему Востоку Себастьяном Буссуа.

Как передает Report, в интервью, которое вышло под заголовком "Послевоенная ситуация и проблемы мира в Карабахе", С.Буссуа отметил, что во французском обществе отсутствует сбалансированная информация о Карабахском конфликте.

По его словам, в частности, это связано с тем, что проармянское влияние во французских СМИ чрезвычайно велико.

Эксперт также отметил, что из-за этого многие проживающие во Франции армяне отправились в Ереван, откуда они были переброшены в ряды сепаратистской армии в Карабахе. При этом, он подчеркнул, в числе этих лиц те, которые были осуждены за различные преступления, в том числе за пропаганду терроризма, радикализма или подстрекательство к агрессивности и экстремизму. Таким образом, это противозаконно еще и потому, что Франция однозначно признает Карабах территорией Азербайджана.

Эксперт считает, что война - это прежде всего человеческая трагедия. Она стала причиной изгнания 800 тыс. азербайджанцев с их родных земель. Но для азербайджанской стороны главное в настоящее время - забыть произошедшее и установить мирные отношения с Арменией. С.Буссуа отметил, что во время встречи в Азербайджане с рядом официальных лиц Азербайджана, в том числе министром культуры Анаром Керимовым и помощником Президента Хикметом Гаджиевым, он слышал от них только призывы к смягчению ситуации и нормализации отношений с армянами, в том числе с оставшимися в Карабахе.

Во время интервью эксперт также коснулся богатого культурного наследия Карабаха и подчеркнул, что оно должно охраняться со стороны ЮНЕСКО.

Также С.Буссуа рассказал о глубоких корнях исторических связей между Азербайджаном и Францией, напомнив о хороших отношениях между лидерами двух стран Гейдаром Алиевым и Франсуа Миттераном еще в 80-е годы XX века.