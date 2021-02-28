О нас
Report Georgia
Аудио новости

Во французском издании обсудили послевоенную ситуацию и проблемы мира в Карабахе

Во французском издании обсудили послевоенную ситуацию и проблемы мира в Карабахе Французское издание Lagazetteaz опубликовало эксклюзивное интервью с доктором политических наук, экспертом по Ближнему Востоку Себастьяном Буссуа.
Карабах
28 февраля 2021 г. 22:38
Во французском издании обсудили послевоенную ситуацию и проблемы мира в Карабахе

Французское издание Lagazetteaz опубликовало эксклюзивное интервью с доктором политических наук, экспертом по Ближнему Востоку Себастьяном Буссуа.

Как передает Report, в интервью, которое вышло под заголовком "Послевоенная ситуация и проблемы мира в Карабахе", С.Буссуа отметил, что во французском обществе отсутствует сбалансированная информация о Карабахском конфликте.

По его словам, в частности, это связано с тем, что проармянское влияние во французских СМИ чрезвычайно велико.

Эксперт также отметил, что из-за этого многие проживающие во Франции армяне отправились в Ереван, откуда они были переброшены в ряды сепаратистской армии в Карабахе. При этом, он подчеркнул, в числе этих лиц те, которые были осуждены за различные преступления, в том числе за пропаганду терроризма, радикализма или подстрекательство к агрессивности и экстремизму. Таким образом, это противозаконно еще и потому, что Франция однозначно признает Карабах территорией Азербайджана.

Эксперт считает, что война - это прежде всего человеческая трагедия. Она стала причиной изгнания 800 тыс. азербайджанцев с их родных земель. Но для азербайджанской стороны главное в настоящее время - забыть произошедшее и установить мирные отношения с Арменией. С.Буссуа отметил, что во время встречи в Азербайджане с рядом официальных лиц Азербайджана, в том числе министром культуры Анаром Керимовым и помощником Президента Хикметом Гаджиевым, он слышал от них только призывы к смягчению ситуации и нормализации отношений с армянами, в том числе с оставшимися в Карабахе.

Во время интервью эксперт также коснулся богатого культурного наследия Карабаха и подчеркнул, что оно должно охраняться со стороны ЮНЕСКО.

Также С.Буссуа рассказал о глубоких корнях исторических связей между Азербайджаном и Францией, напомнив о хороших отношениях между лидерами двух стран Гейдаром Алиевым и Франсуа Миттераном еще в 80-е годы XX века.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa qəzetində “Qarabağda müharibəsonrası vəziyyət və sülhün problemləri” müzakirə olunub

Новости партнеров

Самое важное

Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
27 февраля 2021 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
27 февраля 2021 г. 00:06
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
26 февраля 2021 г. 13:56
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"
26 февраля 2021 г. 13:49
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
26 февраля 2021 г. 13:31
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
26 февраля 2021 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi