Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе

Минобороны Российской Федерации внесло изменения в карту, на которой показаны территории расположения миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Минобороны Российской Федерации внесло изменения в карту, на которой показаны территории расположения миротворческих сил в Нагорном Карабахе.