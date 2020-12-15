Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе

Минобороны Российской Федерации внесло изменения в карту, на которой показаны территории расположения миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в КарабахеВнесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе Минобороны Российской Федерации внесло изменения в карту, на которой показаны территории расположения миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Карабах
15 декабря 2020 г. 01:06
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Версия на азербайджанском языке Qarabağda Rusiya sülhməramlıların olduğu ərazinin xəritəsinə düzəliş edildi