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Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе

Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе Минобороны Российской Федерации внесло изменения в карту, на которой показаны территории расположения миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Карабах
15 декабря 2020 г. 01:06
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе

Минобороны Российской Федерации внесло изменения в карту, на которой показаны территории расположения миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, на новой карте два села (Кёхня Таглар и Чайлаггала - ред.) в Ходжавендском районе снова показаны как территории, находящиеся под контролем армии Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda Rusiya sülhməramlıların olduğu ərazinin xəritəsinə düzəliş edildi

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