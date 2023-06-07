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Вахид Гаджиев: Восстановительные работы в Карабахе продолжаются в полном масштабе

Вахид Гаджиев: Восстановительные работы в Карабахе продолжаются в полном масштабе Восстановительные работы в Карабахе продолжаются в полном масштабе.
Карабах
7 июня 2023 г. 15:20
Вахид Гаджиев: Восстановительные работы в Карабахе продолжаются в полном масштабе

Восстановительные работы в Карабахе продолжаются в полном масштабе.

Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангиланский экономический район, Вахид Гаджиев.

По его словам, долгосрочный план правительства Азербайджана: развитие всего Карабахского региона: "В этой свяжи мы целенаправленно работаем".

Он также подчеркнул, что в основе программы восстановления освобожденных территорий лежат Цели устойчивого развития.

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