Вахид Гаджиев: Восстановительные работы в Карабахе продолжаются в полном масштабе

Восстановительные работы в Карабахе продолжаются в полном масштабе.

Восстановительные работы в Карабахе продолжаются в полном масштабе.

Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангиланский экономический район, Вахид Гаджиев.

По его словам, долгосрочный план правительства Азербайджана: развитие всего Карабахского региона: "В этой свяжи мы целенаправленно работаем".

Он также подчеркнул, что в основе программы восстановления освобожденных территорий лежат Цели устойчивого развития.