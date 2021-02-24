В здании парламента Турции пройдет выставка, посвященная Ходжалы

В здании Великого национального собрания Турции будет организована выставка картин, посвященных Ходжалинскому геноциду.

В здании Великого национального собрания Турции будет организована выставка картин, посвященных Ходжалинскому геноциду.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в турецком парламенте.

Было отмечено, что на выставке будут представлены фотографии и документы, отражающие жестокое убийство мирного населения армянскими боевиками во время геноцида.

В выставке, которая будет организована посольством Азербайджана в Турции и пройдет в здании ВНСТ, примет участие и председатель парламента братской страны Мустафа Шентоп.

Вюсаля Аббасова