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В синагоге минутой молчания почтили память шехидов второй Карабахской войны

В синагоге минутой молчания почтили память шехидов второй Карабахской войны Главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал вместе с другими членами общины прочитали молитву в память о шехидах
Карабах
4 декабря 2020 г. 12:15
В синагоге минутой молчания почтили память шехидов второй Карабахской войны

В Баку в синагоге европейских евреев-ашкенази минутой молчания почтили память шехидов, павших во второй Карабахской войне.

Как сообщает Report, после этого главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал вместе с другими членами общины прочитали молитву в память о шехидах.

Сегодня - особый день, посвященный памяти павших в Отечественной войне шехидов.

В Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Для их обнаружения и информирования их семей принимаются необходимые меры. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжается лечение 1 245 военнослужащих.

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