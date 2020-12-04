В синагоге минутой молчания почтили память шехидов второй Карабахской войны

Главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал вместе с другими членами общины прочитали молитву в память о шехидах

В Баку в синагоге европейских евреев-ашкенази минутой молчания почтили память шехидов, павших во второй Карабахской войне.

Как сообщает Report, после этого главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал вместе с другими членами общины прочитали молитву в память о шехидах.

Сегодня - особый день, посвященный памяти павших в Отечественной войне шехидов.

В Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Для их обнаружения и информирования их семей принимаются необходимые меры. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжается лечение 1 245 военнослужащих.