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В Шуше началось восстановление леса Топхана

В Шуше началось восстановление леса Топхана Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр-дюзю в Шуше в рамках акции по посадке 44 тысяч деревьев по всей стране в честь 44-дневной войны, ведущих к Победе.
Карабах
8 ноября 2021 г. 15:28
В Шуше началось восстановление леса Топхана
Ильхам Алиев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр-дюзю в Шуше в рамках акции по посадке 44 тысяч деревьев по всей стране в честь 44-дневной войны, приведшей к Победе.

Как сообщает Report, восстановление экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях предусматривает и возрождение вырубленной за годы оккупации части лесного массива Топхана в Шуше.

В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" провели акцию по посадке деревьев в лесу Топхана.

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Версия на английском языке Restoration of Topkhana forest begins in Azerbaijan’s Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada Topxana meşəsinin bərpasına start verilib və ağacəkmə aksiyası keçirilib

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