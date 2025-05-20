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В село Кенгерли Агдамского района переселены еще 50 семей

В село Кенгерли Агдамского района переселены еще 50 семей В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.
Карабах
20 мая 2025 г. 06:30
В село Кенгерли Агдамского района переселены еще 50 семей

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, семьи, переселенные в село Кенгерли Агдамского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село были переселены 50 семей, всего 207 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın Kəngərli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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