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В Сальяне простились с шехидом

В Сальяне простились с шехидом Тело военнослужащего Азербайджанской армии Ниджата Нагиева, ставшего шехидом в Отечественной войне, доставлено в родное село Гызылагадж Сальянского района.
Карабах
7 декабря 2020 г. 17:30
В Сальяне простились с шехидом

Тело военнослужащего Азербайджанской армии Ниджата Нагиева, ставшего шехидом в Отечественной войне, доставлено в родное село Гызылагадж Сальянского района.

Как передает центрально-низменное бюро Report, в доме шехида Нагиева Ниджата Ибрагим оглу 2001 г.р. была проведена церемония прощания.

После церемонии прощания тело шехида было предано земле на кладбище села Гызылагадж.

В церемонии приняли участие члены семьи шехида, руководящие лица ИВ Сальянского района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Salyanda şəhid dəfn olundu

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