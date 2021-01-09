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В прифронтовой зоне обнаружены закопанные армянами снаряды

В прифронтовой зоне обнаружены закопанные армянами снаряды В Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (АНАМА) поступило семь обращений из call-центра ″102″ Министерства внутренних дел
Карабах
9 января 2021 г. 04:31
В прифронтовой зоне обнаружены закопанные армянами снаряды

В Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (АНАМА) поступило семь обращений из call-центра ″102″ Министерства внутренних дел по поводу обнаружения снарядов в Агдамском, Физулинском, Губадлинском, Зангиланском, Тертерском, Товузском районах и Шуше.

Как сообщили Report в АНАМА, в связи с этим специальными мобильными оперативными группами агентства совместно с сотрудниками МВД было проведено 11 оперативных и неотложных выездов.

В ходе поисковых операций были обнаружены 15 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 2 бомбы, 4 противопехотные мины, трубчатые бомбы и 5 осколков разорвавшихся снарядов.

Саперы агентства нейтрализовали 86 неразорвавшихся боеприпасов.

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