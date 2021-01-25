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В прифронтовой зоне обнаружены сотни неразорвавшихся боеприпасов

В прифронтовой зоне обнаружены сотни неразорвавшихся боеприпасов С 22 по 24 января в Агентство по разминированию Азербайджанской Республики и в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел поступило 9 обращений об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Физулинского, Губадлинского, Тертерск
Карабах
25 января 2021 г. 04:23
В прифронтовой зоне обнаружены сотни неразорвавшихся боеприпасов

С 22 по 24 января в Агентство по разминированию Азербайджанской Республики и в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел поступило 9 обращений об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Физулинского, Губадлинского, Тертерского, Бейлаганского, Агджабединского и Зангиланского районов, а также в городе Шуша.

Как передает Report со ссылкой на агентство, на основании поступивших 11 звонков, специальные мобильные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел провели 18 оперативных выходов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 282 неразорвавшихся боеприпасов, противопехотных мин, 19 противотанковых мин и 8 осколков снарядов.

Группа подрывников агентства обезвредила 68 мин. Специалисты провели просветительскую работу о минной безопасности среди 97 398 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbhəyanı ərazilərdə ermənilərin basdırdıqları minalar zərərsizləşdirilib

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