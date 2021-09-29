В Париже почтили память шехидов Отечественной войны

В Париже при организационной поддержке посольства Азербайджана во Франции состоялось мероприятие, посвященное годовщине начала Отечественной войны.

В Париже при организационной поддержке посольства Азербайджана во Франции состоялось мероприятие, посвященное годовщине начала Отечественной войны.

Как передает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в этой стране Рахман Мустафаев, постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и представители азербайджанской диаспоры.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов.

Р.Мустафаев и Э.Абдуллаев подчеркнули, что освобождение от оккупации Карабаха Вооруженными силами Азербайджана под мудрым и решительным руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева является исторической победой народа.

Они рассказали о значимости солидарности среди членов азербайджанской диаспоры. По словам выступавших, единство между народом и государством сыграло важную роль в блестящей победе Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Затем участники мероприятия посмотрели фильм, посвященный Отечественной войне.