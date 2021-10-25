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В Нефтчале отметили годовщину шехидов Отечественной войны

В Нефтчале отметили годовщину шехидов Отечественной войны В Нефтчалинском районе отметили годовщину со дня гибели шехидов Исмайлова Джамала Видади оглу из поселка Гасанабад, Манафова Шахмара Видади оглу из села Джанган, Алиева Эльчина Алекпер оглу из села Микаиллы, погибших во время Отечественной войны, начавшей
Карабах
25 октября 2021 г. 13:19
В Нефтчале отметили годовщину шехидов Отечественной войны

В Нефтчалинском районе отметили годовщину со дня гибели шехидов Исмайлова Джамала Видади оглу из поселка Гасанабад, Манафова Шахмара Видади оглу из села Джанган, Алиева Эльчина Алекпер оглу из села Микаиллы, погибших во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года с контрнаступательной операции по пресечению военных провокаций Армении.

Как передает Муганское бюро Report, члены семей шехидов выразили Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой признательность за оказываемые государством внимание и заботу.

Также открылся родник, названный в честь шехида Шахмара Манафова.

Шехид Исмайлов Джамал Видади оглу родился 7 июля 1984 года в поселке Гасанабад Нефтчалинского района. Героически погиб в боях за город Физули, посмертно удостоен почетного звания "Герой Отечественной войны", награжден медалями "За родину", "За освобождение Джебраила", За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда".

Шехид Манафов Шахмар Видади оглу родился 20 марта 1990 года в селе Джанган Нефтчалинского района. Героически погиб в боях за город Шушу, награжден посмертно орденом "Карабах", медалями "За отвагу", "За Родину", За освобождение Кельбаджара", "За освобождение Ходжавенда".

Шехид Алиев Эльчин Алекпер оглу родился 15 января 1997 года в селе Микаиллы Нефтчалинского района. Героически погиб в боях за город Физули, награжден посмертно медалями "За Родину", "Отважный боец", За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidlərinin ildönümü Neftçalada qeyd olunub

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