В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?

Сайт Госзакупок РФ назвал азербайджанские территории «Республикой Нагорный Карабах»

Сайт Госзакупок Российской Федерации объявил тендер на обслуживание казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Карабаха. При этом, сама территория Карабаха, принадлежащая Азербайджану, обозначена на сайте как «Республика Нагорный Карабах».

Как сообщает Report, согласно размещенному на официальном портале документу, 13 августа текущего года Министерство обороны России подало заявку «на оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории «Республики Нагорный Карабах».

В единой информационной системе в сфере закупок российскому бюро Report подтвердили, что заявка на проведение закрытого конкурса подана министерством обороны РФ.

В минобороны России пока не прокомментировали данный вопрос.

Является ли такое обозначение суверенной территории Азербайджана на официальном портале России со стороны страны-участника трехстороннего соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Россией и Арменией, корректным, учитывая тот факт, что ее миротворческие силы находятся на территории Карабаха?

Более того, эти миротворческие силы продолжают закрывать глаза на совершаемые армянами провокации. Не далее как сегодня незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из наших подразделений в направлении города Шуша. При том, что спустя почти год после прекращения карабахского конфликта, это был далеко не первый подобный случай. Куда же смотрят миротворцы, которые должны предотвращать подобные инциденты?

По мнению британского профессора Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тараса Кузио, три десятилетия замороженных конфликтов в Молдове и Грузии дают достаточно доказательств того, что Россия не заинтересована в поддержании мира и разрешении конфликтов.

По его словам, единственной целью России является сохранить влияние в регионе.

"Миротворцы закрывают глаза на то, как Армения снабжает Карабах личным составом и военной техникой через Лачинский коридор", - сказал профессор.

Как заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов, подобного рода объявления являются чистой воды провокацией, которые были и ранее. При этом, считает он, что имела место безграмотность публикующих подобную информацию людей: «Субъекта «Нагорный Карабах» нет и никогда не было». Инстанции занимающиеся продажами «иной раз бывают безграмотны, не зная всех подробностей, им все равно какая будет реакция на их выходки, им главное продать свою продукцию».

Остается надеяться, что в минобороны РФ прислушаются к официальной позиции Российской Федерации по этому вопросу, в том числе и четко обозначенной президентом Владимиром Путиным о том, что так называемой «Республики Нагорный Карабах» не существует.

Как заявлял В. Путин, Армения сама не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. "Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", - заявил Путин.

Вне зависимости от того, случайно или намеренно эта ошибка была допущена министерством обороны РФ, она должна быть исправлена. Надеемся, что министерство обороны России не выступает против позиции президента РФ и не противопоставляет себя официальной позиции Российского государства.