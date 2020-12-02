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В США в мечети Султан Эйюб почтили память шехидов Отечественной войны

В США в мечети Султан Эйюб почтили память шехидов Отечественной войны Наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, собрались в мечети Султан Эйюб в Бруклине, чтобы почтить память шехидов 44-дневной Отечественной войны.
Карабах
2 декабря 2020 г. 19:10
В США в мечети Султан Эйюб почтили память шехидов Отечественной войны

Наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, собрались в мечети Султан Эйюб в Бруклине, чтобы почтить память шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает специальный корреспондент Report, мероприятие прошло при поддержке Ассоциации Азербайджан - Нью-Йорк и постоянного представительства Азербайджана при ООН.

После исполнения государственного гимна участники мероприятия почтили минутой молчания память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, и гражданских лиц, ставших жертвами армянского террора, а также прочитали молитвы.

Глава Ассоциации Эрджан Йердаланли отметил, что историческая победа азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева очень радует азербайджанцев всего мира, в том числе наших соотечественников, проживающих в США.

В выступлениях также говорилось об успешной борьбе азербайджанской общины в США с армянской диаспорой.

В конце мероприятия имам турецкой мечети прочитал молитвы за упокой души шехидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-dakı Sultan Əyyub məscidində Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

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