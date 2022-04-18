В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина

16 апреля во время посещения группой жителей села Гюнешли Кяльбаджарского района родных земель на дороге в селе с компактно размещенными жилыми домами была обнаружена противотанковая мина.

16 апреля во время посещения группой жителей села Гюнешли Кяльбаджарского района родных земель на дороге в село была обнаружена противотанковая мина.

Как сообщает Report, мина была обнаружена благодаря профессионализму и бдительности военнослужащих-саперов Министерства обороны.

В автобусе находились 20 человек, включая жителей Кяльбаджара, представителей госструктур и съемочную группу Общественного телевидения. На дороге, по которой передвигался автобус. Мину обнаружил сапер, рядовой Мардали Фархад оглу Ашуров.

Предварительное расследование выявило, что противотанковая мина была установлена в промежутке с 10 по 25 ноября 2020 года, когда армянские войска должны были уйти с Кяльбаджара.

Этот факт вновь подтверждает, что Армения продолжает минную войну против гражданского населения, азербайджанского народа. Следует учитывать, что 80% карт минных полей, переданных Арменией Азербайджану некоторое время назад, оказались фальшивыми. Как видно, Армения, скрывая место установления мин, нацелена на продолжение военных преступлений, убийства невинных людей.

На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин более 15 000 гектаров освобожденных территорий. В целом было обнаружено и уничтожено 6095 единиц противопехотных, 2172 единицы противотанковых и 9368 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

По линии ANAMA до сих пор было очищено 8612 га территории, обнаружены и обезврежены 30778 мин и неразорвавшихся боеприпасов, включая 14757 НРБ, 10838 противопехотных и 5183 противотанковые мины.