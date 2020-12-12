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В Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня

В Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня Режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе.
Карабах
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12 декабря 2020 г. 19:47
В Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня

Режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.

"Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", - говорится в бюллетене.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya MN: “Hərbi əməliyyatların bitməsindən sonra Qarabağda ilk dəfə atəşkəs pozulub”

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