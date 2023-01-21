Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 4 автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.
Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Лачына в Ханкенди.
Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 4 автомобиля, принадлежащих российским миротворцам.
Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.
На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.
Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Лачына в Ханкенди.
Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали два автомобиля, принадлежащих российским миротворцам.
Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.
На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.
Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Лачына в Ханкенди.
Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 41-й день.
Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.
12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.