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Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 4 автомобиля миротворцев

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 4 автомобиля миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев
Карабах
21 января 2023 г. 10:45
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 4 автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Лачына в Ханкенди.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 4 автомобиля, принадлежащих российским миротворцам.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

10:15

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Лачына в Ханкенди.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали два автомобиля, принадлежащих российским миротворцам.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

09:55

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Лачына в Ханкенди.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 41-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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