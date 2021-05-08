МО: В Ханкенди планируется торжественное построение российских миротворцев 9 мая

Неоценимую роль в завоевании победы сыграла бакинская нефть

9 мая отмечается 76-я годовщина Победы над фашизмом. Азербайджан внес значительный вклад в Победу над фашизмом во Второй мировой войне – самой ужасной трагедии ХХ века. Более 600 тысяч наших сынов и дочерей отправились на фронт, свыше 300 тысяч наших соотечественников погибли в боях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В годы войны более 130 граждан Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями. Воинские соединения, сформированные из азербайджанских призывников и добровольцев, героически сражались за сотни населенных пунктов бывшего СССР и принимали активное участие в освобождении многих стран. Мужество и отвага наших солдат и офицеров – образец подлинного патриотизма для молодого поколения.

В годы войны азербайджанский народ проявил решимость и в тылу. Неоценимую роль в завоевании победы сыграла бакинская нефть. Азербайджанский народ активно поставлял армии продукты питания, военную форму, боевые средства, боеприпасы и другие необходимыми принадлежности.

Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев во все периоды руководства Азербайджаном относился к ветеранам войны с особой чуткостью и вниманием. Решением великого лидера были восстановлены моральные права участников войны, начиная с 1994 года в Азербайджане ежегодно празднуется 9 Мая – День Победы.

Президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий политику общенационального лидера Гейдара Алиева, держит под личным контролем заботу о ветеранах войны и решение волнующих их вопросов, последовательно осуществляя меры по укреплению их социальной защиты.

К сожалению, в современном мире до сих пор наблюдаются такие негативные тенденции, как героизация фашизма и возведение памятников приверженцам этой идеологии. Героизация фашизма недопустима и позорна для человечества.

Азербайджанский народ, на протяжении 30 лет испытывавший горькие последствия оккупационной и геноцидальной политики Армении, 27 сентября 2020 года в ответ на провокации и очередную военную агрессию Армении поднялся на Отечественную войну. В результате 44-дневных военных действий Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего освободила наши земли от оккупации и одержала историческую победу. Азербайджанский народ, сотворивший еще одну яркую героическую летопись, доказал всему миру, что он по праву считается народом-триумфатором. Эта историческая победа еще более обогатила историю нашей государственности и военную историю, традиции мужества, отваги и доблести, - славное наследие наших великих предков.

В этом году, как и в предшествующие, в нашей стране пройдут различные мероприятия по случаю 9 Мая – Дня Победы. В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны в воинских частях, высших военных учебных заведениях будут организованы встречи. По инициативе Министерства обороны группа военнослужащих, несущих службу в совместном Турецко-российском мониторинговом центре, возложит венок к памятнику, воздвигнутому в Бейлаганском районе в память об участниках и погибших во Второй мировой войне. В Ханкенди запланировано торжественное построение российских миротворцев, временно размещенных на территории Азербайджана в соответствии с подписанным 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением.

Мы с глубоким уважением чтим память всех наших солдат и офицеров, павших во Второй мировой войне, в боях за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, молим Всевышнего об упокоении душ наших героев, желаем нашим ветеранам долгих лет жизни и крепкого здоровья.