В Газахе похоронен шехид

Т.Мамедов был женат, у него остались трехлетние близнецы – сын и дочь

В Газахском районе состоялась церемония прощания с Туралом Мамедовым, героически ставшим шехидом в 44-дневной Отечественной войне, которую Азербайджанская армия завершила с победой.

Как передает западное бюро Report, житель села Гызылгаджилы Газахского района Мамедов Турал Эльхан оглу 1990 г.р. сражался в направлении Муровдага. Выяснилось, что военнослужащий, связь с которого с семьей прервалась в первые дни войн, стал шехидом. Его останки были доставлены сегодня в родное село в Газахском районе и преданы земле на сельском кладбище с участием близких, жителей села.

Т.Мамедов был женат, у него остались трехлетние близнецы – сын и дочь.

