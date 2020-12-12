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В Газахе похоронен шехид

В Газахе похоронен шехид Т.Мамедов был женат, у него остались трехлетние близнецы – сын и дочь
Карабах
12 декабря 2020 г. 14:34
В Газахе похоронен шехид

В Газахском районе состоялась церемония прощания с Туралом Мамедовым, героически ставшим шехидом в 44-дневной Отечественной войне, которую Азербайджанская армия завершила с победой.

Как передает западное бюро Report, житель села Гызылгаджилы Газахского района Мамедов Турал Эльхан оглу 1990 г.р. сражался в направлении Муровдага. Выяснилось, что военнослужащий, связь с которого с семьей прервалась в первые дни войн, стал шехидом. Его останки были доставлены сегодня в родное село в Газахском районе и преданы земле на сельском кладбище с участием близких, жителей села.

Т.Мамедов был женат, у него остались трехлетние близнецы – сын и дочь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxda şəhid dəfn olunub

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