В Газахе и Геранбое обнаружены гранаты и боеприпасы

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Агентство по разминированию Азербайджанской Республики поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда на территории Газахского и Геранбойского районов.

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда на территории Газахского и Геранбойского районов.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Газахского и Геранбойского районов, которые провели совместный осмотр.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства были обнаружены ручные гранаты F-1, RQN и RQO, а также RPQ-18 вместе с ракетой, артиллерийский снаряд PS-34 и т.д. Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

Вокруг обнаруженных снарядов была поверхностно обследована территория в 300 кв.м. Других опасных предметов и устройств не зафиксировано.