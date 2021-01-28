О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Газахе и Геранбое обнаружены гранаты и боеприпасы

В Газахе и Геранбое обнаружены гранаты и боеприпасы Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Агентство по разминированию Азербайджанской Республики поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда на территории Газахского и Геранбойского районов.
Карабах
28 января 2021 г. 06:43
В Газахе и Геранбое обнаружены гранаты и боеприпасы

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда на территории Газахского и Геранбойского районов.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Газахского и Геранбойского районов, которые провели совместный осмотр.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства были обнаружены ручные гранаты F-1, RQN и RQO, а также RPQ-18 вместе с ракетой, артиллерийский снаряд PS-34 и т.д. Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

Вокруг обнаруженных снарядов была поверхностно обследована территория в 300 кв.м. Других опасных предметов и устройств не зафиксировано.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboy və Qazaxda minaatan mərmisi, qumbaralar aşkarlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
27 января 2021 г. 21:06
Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
22 января 2021 г. 16:26
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
21 января 2021 г. 16:51
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
21 января 2021 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi