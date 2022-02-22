В Ереване депутат Милли Меджлиса призвал Армению уважать территориальную целостность соседних стран

Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" внесет вклад в устойчивый мир и развитие будущих экономических связей.

Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" внесет вклад в устойчивый мир и развитие будущих экономических связей.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили заявил во время выступления на заседании комитета Парламентской ассамблеи (ПА) "Евронест" в Ереване.

"Что касается глобальной безопасности, у нас имеются три направления. Первое направление – каждый из нас должен создать в своей стране систему здоровой безопасности. Второе – налаживание дружественных отношений в регионе, с соседями, уважение территориальной целостности друг друга. Третье – страны на Южном Кавказе, учитывая различные геополитические интересы друг друга, должны выработать общие интересы. Для этого, в первую очередь, мы должны наладить дружеские отношения", - отметил он.