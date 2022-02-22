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В Ереване депутат Милли Меджлиса призвал Армению уважать территориальную целостность соседних стран

В Ереване депутат Милли Меджлиса призвал Армению уважать территориальную целостность соседних стран Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" внесет вклад в устойчивый мир и развитие будущих экономических связей.
Карабах
22 февраля 2022 г. 12:01
В Ереване депутат Милли Меджлиса призвал Армению уважать территориальную целостность соседних стран

Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" внесет вклад в устойчивый мир и развитие будущих экономических связей.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили заявил во время выступления на заседании комитета Парламентской ассамблеи (ПА) "Евронест" в Ереване.

"Что касается глобальной безопасности, у нас имеются три направления. Первое направление – каждый из нас должен создать в своей стране систему здоровой безопасности. Второе – налаживание дружественных отношений в регионе, с соседями, уважение территориальной целостности друг друга. Третье – страны на Южном Кавказе, учитывая различные геополитические интересы друг друга, должны выработать общие интересы. Для этого, в первую очередь, мы должны наладить дружеские отношения", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP calls on Armenia to respect territorial integrity of neighboring countries
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitə sədri İrəvanda Ermənistanı qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmağa çağırıb

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