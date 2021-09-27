В Джалилабаде почтена память шехидов Отечественной войны

По случаю первой годовщины Отечественной войны в Джалилабадском районе стартовал ряд памятных мероприятий.

По случаю первой годовщины Отечественной войны в Джалилабадском районе стартовал ряд памятных мероприятий.

Как сообщает Муганское бюро Report, первое мероприятие прошло на Аллее Шехидов в центре Джалилабада. В мероприятии приняли участие официальные лица, члены семей шехидов, ветераны, военнослужащие и местные жители района. Участники почтили память шехидов, вознесли молитвы за упокой их душ.

Далее состоится акция посадки деревьев, посвященная светлой памяти шехидов. В районном центре культуры будет представлена литературно-художественная композиция.

Отметим, что во время Отечественной войны пали шехидами 97 уроженцев Джалилабадского района.