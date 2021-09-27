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В Джалилабаде почтена память шехидов Отечественной войны

В Джалилабаде почтена память шехидов Отечественной войны По случаю первой годовщины Отечественной войны в Джалилабадском районе стартовал ряд памятных мероприятий.
Карабах
27 сентября 2021 г. 12:27
В Джалилабаде почтена память шехидов Отечественной войны

По случаю первой годовщины Отечественной войны в Джалилабадском районе стартовал ряд памятных мероприятий.

Как сообщает Муганское бюро Report, первое мероприятие прошло на Аллее Шехидов в центре Джалилабада. В мероприятии приняли участие официальные лица, члены семей шехидов, ветераны, военнослужащие и местные жители района. Участники почтили память шехидов, вознесли молитвы за упокой их душ.

Далее состоится акция посадки деревьев, посвященная светлой памяти шехидов. В районном центре культуры будет представлена литературно-художественная композиция.

Отметим, что во время Отечественной войны пали шехидами 97 уроженцев Джалилабадского района.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

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