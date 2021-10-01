В Дашкесане открыли родник в память о шехиде Отечественной войны

В селе Загалы Дашкесанского района открылся родник, возведенный в память о шехиде Отечественной войны Джаббарове Муразе Ильхам оглу.

В селе Загалы Дашкесанского района открылся родник, возведенный в память о шехиде Отечественной войны Джаббарове Муразе Ильхам оглу.

По сообщению Западного центра Report, родник был построен отцом шехида в память о своем сыне.

В церемонии открытия приняли участие родственники шехида, представители общественности, боевые товарищи героя и жители района.

У изголовья родника были вывешены флаги Азербайджана и Турции, участники мероприятия вознесли молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Военнослужащий сил специального назначения М.Джаббаров героически погиб в боях на Физулинском направлении. За проявленную в боях доблесть распоряжением президента Ильхама Алиева М.Джаббаров посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Кяльбаджара", "Отважный боец" и "За освобождение Физули".