В Азербайджане издан учебник армянского языка

Желающие изучить армянский язык могут воспользоваться пособием

Центр анализа международных отношений Азербайджана опубликовал учебное пособие "Армянский язык", автором которого является Хатам Джаббарлы. Книгу можно использовать в качестве учебного пособия на курсах, а также для самостоятельного изучения этого языка.

Об этом Report сообщили в Центре анализа международных отношений.

Желающие изучить армянский язык могут воспользоваться пособием. Книга состоит из пяти частей и 32 уроков. В учебном пособии соответственно темам содержатся 182 задания, 54 текста для чтения и словарь.

Центр анализа международных отношений продолжает организовывать регулярные курсы армянского языка. Уроки на курсах ведет доктор политических наук Хатам Джаббарлы.