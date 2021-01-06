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В Азербайджане издан учебник армянского языка

В Азербайджане издан учебник армянского языка Желающие изучить армянский язык могут воспользоваться пособием
Карабах
6 января 2021 г. 14:19
В Азербайджане издан учебник армянского языка
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Центр анализа международных отношений Азербайджана опубликовал учебное пособие "Армянский язык", автором которого является Хатам Джаббарлы. Книгу можно использовать в качестве учебного пособия на курсах, а также для самостоятельного изучения этого языка.

Об этом Report сообщили в Центре анализа международных отношений.

Желающие изучить армянский язык могут воспользоваться пособием. Книга состоит из пяти частей и 32 уроков. В учебном пособии соответственно темам содержатся 182 задания, 54 текста для чтения и словарь.

Центр анализа международных отношений продолжает организовывать регулярные курсы армянского языка. Уроки на курсах ведет доктор политических наук Хатам Джаббарлы.

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Версия на азербайджанском языке Erməni dilini öyrənmək istəyənlər üçün dərs vəsaiti buraxılıb

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