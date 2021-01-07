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Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях

Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются работы по обеспечению и организации службы войск, а также улучшению социально-бытовых услов
Карабах
7 января 2021 г. 21:04
Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются работы по обеспечению и организации службы войск, а также улучшению социально-бытовых условий личного состава подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства посетили подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на освобожденных территориях, и поинтересовались созданными в них условиями.

Ознакомившись с условиями, созданными для военнослужащих в подразделениях, министр обороны дал соответствующие поручения по боевой подготовке личного состава и организации службы войск.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərimizdə dislokasiya olunan bölmələrin təminatı yaxşılaşdırılır

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