Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются работы по обеспечению и организации службы войск, а также улучшению социально-бытовых услов

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются работы по обеспечению и организации службы войск, а также улучшению социально-бытовых условий личного состава подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства посетили подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на освобожденных территориях, и поинтересовались созданными в них условиями.

Ознакомившись с условиями, созданными для военнослужащих в подразделениях, министр обороны дал соответствующие поручения по боевой подготовке личного состава и организации службы войск.