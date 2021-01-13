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Турция и Пакистан в очередной раз поддержали Азербайджан

Турция и Пакистан в очередной раз поддержали Азербайджан Турция и Пакистан в очередной раз поддержали Азербайджан в вопросе освобождения оккупированных Арменией земель.
Карабах
13 января 2021 г. 20:42
Турция и Пакистан в очередной раз поддержали Азербайджан

Турция и Пакистан в очередной раз поддержали Азербайджан в вопросе освобождения оккупированных Арменией земель.

Как сообщает Report, это было отражено в итоговой декларации трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана Джейхуна Байрамова, Мевлюта Чавушоглу и Шах Махмуда Гураши в Исламабаде 13 января.

"Министры еще раз выражают свою поддержку прекращению армяно-азербайджанского конфликта и суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Они привержены поощрению сотрудничества в области обороны и безопасности, путем обмена передовым опытом, наращивания потенциала, новых и развивающихся технологий и регулярными визитами", - подчеркивается в декларации.

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