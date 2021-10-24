TRT Haber рассказал о планируемом визите Эрдогана в Физули

"Азербайджан отсчитывает дни до открытия первого крупного проекта на освобожденных территориях. Международный аэропорт Физули будет открыт 26 октября при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана".

"Азербайджан отсчитывает дни до открытия первого крупного проекта на освобожденных территориях. Международный аэропорт Физули будет открыт 26 октября при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана".

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, отмечается, что совместными усилиями турецких и азербайджанских инженеров в освобожденном городе Физули был построен аэропорт.

В сюжете говорится, что пассажирские и грузовые перевозки между Баку и Физули будут осуществляться в течение получаса.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган стал первым главой государства, посетившим с официальным визитом освобожденные земли.