Toronto Sun: Гуманитарная помощь Красного Креста беспрепятственно доставляется в Ханкенди

Грузовики гуманитарной помощи Красного Креста и машины снабжения беспрепятственно проезжают по Лачынской дороге.

Несмотря на продолжение акции азербайджанских активистов против незаконной эксплуатации месторождений на территориях, находящихся под временным контролем российских военных, грузовики гуманитарной помощи Красного Креста и машины снабжения беспрепятственно проезжают по Лачынской дороге и везут грузы в Ханкенди.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Toronto Sun.

Демонстранты настаивают на том, чтобы инспекторам, наконец, разрешили оценить экологическое состояние находящихся под армянским управлением месторождения в Карабахе, но они не могут добиться желаемого из-за отказа пропустить на территорию специалистов со стороны российских миротворческих сил и горнодобывающих компаний, говориться в публикации.

Протестующие являются членами 10 местных экологических НПО, это молодые люди, в основном университетского возраста.

В отчете Министерства иностранных дел Азербайджана за 2019 год утверждается, что токсичные выбросы из разрабатываемых шахт были обнаружены в реках и ручьях региона.

"Я хочу, чтобы мир знал: мы хотим защитить окружающую среду нашей страны. Международное сообщество игнорирует это. Невинные люди рискуют заболеть в будущем из-за экологического ущерба", - сказал активист Аднан Гусейн, основатель туристической организации "Об Азербайджане".

Правительство опубликовало спутниковые снимки более чем 30-летней давности, свидетельствующие о преступной халатности горнодобывающих компаний. Это относится к золотому руднику "Гызылбулаг", разрабатываемому компанией Base Metals, и медно-молибденовому месторождению "Демирли".

Национальная служба геологоразведки Министерства экологии и природных ресурсов назвала горнодобывающие компании, которые действовали недобросовестно: канадские Sterlite Gold и First Dynasty Mines, швейцарские Base metalls, российская Geopro Mining Gold, армянская компания Copper Programme, американская Global Gold и индийская Vedanta Resources.

Раввин Замир Исаев, председатель еврейской общины Грузии, проехал пять часов из Баку, столицы Азербайджана, чтобы присоединиться к демонстрациям:

"Я здесь, чтобы поддержать эко-активистов. Мы против уничтожения природы, которые армяне совершают уже 30 лет. Мы хотим попасть на освобожденную территорию, осмотреть места шахт, что там происходит, и насколько они уничтожили природу",- раввин также добавил, что акции носят мирный характер и дорога не перекрывалась.

"Очень важно, чтобы люди знали: они расступаются, чтобы по ней могли проехать гражданские и гуманитарные конвои", - категорично заявил он.

Газета The Toronto Sun подтвердила тот факт, что обеспечивается беспрепятственный проезд для грузовиков гуманитарной помощи Красного Креста, а также машин со снабжением.

Газета со ссылкой на агентство Report отмечает, что представители Министерства экологии и природных ресурсов и компании ЗАО AzerGold согласовали с РМК допуск инспекторов на территории рудников в декабре 2022 года. Однако, встретив решительные возражения со стороны Армении, российские миротворцы запретили въезд.