Тойво Клаар: ЕС поддерживает мирные усилия между Азербайджаном и Арменией

Европейский Союз поддерживает мирные усилия между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

По его словам, ему было приятно прочитать заявление президента Ильхама Алиева на IX Глобальном Бакинском форуме об установлении мира, сотрудничества и практической работы с Арменией после положительной динамики: "Европейский Союз решительно поддерживает это!".