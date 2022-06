Toyvo Klaar: “Aİ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh səylərini dəstəkləyir”

Avropa İttifaqı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh səylərini dəstəkləyir.

“Report” xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Klaar tviter hesabında yazıb.

Toyvo Klaar qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin IX Qlobal Bakı Forumunda Ermənistanla müsbət dinamikadan sonra sülhü bərqərar etmək, əməkdaşlıq qurmaq və praktiki işə keçməklə bağlı bəyanatını oxumaqdan məmnundur. “Avropa İttifaqı bunu güclü şəkildə dəstəkləyir!” - Toyvo Klaar paylaşımında vurğulayıb.