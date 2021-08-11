О нас
Report Georgia
Аудио новости

The National Interest: Эскалация на границе - рискованная для Армении стратегия

The National Interest: Эскалация на границе - рискованная для Армении стратегия Единственное, что ослабит региональную напряженность, - это демаркация границ между Арменией и Азербайджаном.
Карабах
11 августа 2021 г. 14:40
The National Interest: Эскалация на границе - рискованная для Армении стратегия

Единственное, что ослабит региональную напряженность, - это демаркация границ между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, к такому выводу пришли авторы статьи "Эскалация на границе - рискованная для Армении стратегия", опубликованной в американском издании The National Interest.

Журнал отмечает, что несмотря на подписание Трехстороннего соглашения, напряженность между Азербайджаном и Арменией все еще сохраняется, достигнув сейчас апогея.

"В ходе самой серьезной эскалации насилия с момента прекращения боевых действий в последние недели приграничный огонь привел к многочисленным жертвам, а стычки со смертельным исходом угрожали районам, ранее не являвшимся зоной боевых действий. Это не сулит ничего хорошего", - отмечается в статье.

По словам издания, аналогичные стычки, спровоцированные Арменией в прошлом году, привели к войне, и текущее состояние дел требует неотложного внимания со стороны мировых лидеров, и не только в форме банальных призывов к миру.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Армения перебрасывает свои войска на территорию Азербайджана
Армения перебрасывает свои войска на территорию Азербайджана
11 августа 2021 г. 14:20
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Посол: Объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 30%
Посол: Объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 30%
11 августа 2021 г. 12:22
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших из-за лесных пожаров в Алжире
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших из-за лесных пожаров в Алжире
11 августа 2021 г. 11:42
Ханде Харманджи: Суточное число зараженных COVID-19 в Азербайджане выросло в 10 раз
Ханде Харманджи: Суточное число зараженных COVID-19 в Азербайджане выросло в 10 раз
11 августа 2021 г. 10:19
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
11 августа 2021 г. 09:50
Турецкий министр отметил самоотверженность азербайджанских пожарных
Турецкий министр отметил самоотверженность азербайджанских пожарных
11 августа 2021 г. 03:46
Этибар Мирзоев: Завтра услышим радостные вести
Этибар Мирзоев: Завтра услышим радостные вести
11 августа 2021 г. 02:21
Пакдемирли: Увидел самоотверженность азербайджанских пожарных в их глазах
Пакдемирли: Увидел самоотверженность азербайджанских пожарных в их глазах
11 августа 2021 г. 02:06
Турецкий министр прокомментировал поддержку Азербайджана в тушении лесных пожаров
Турецкий министр прокомментировал поддержку Азербайджана в тушении лесных пожаров
11 августа 2021 г. 01:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi