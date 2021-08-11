The National Interest: Эскалация на границе - рискованная для Армении стратегия

Единственное, что ослабит региональную напряженность, - это демаркация границ между Арменией и Азербайджаном.

Единственное, что ослабит региональную напряженность, - это демаркация границ между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, к такому выводу пришли авторы статьи "Эскалация на границе - рискованная для Армении стратегия", опубликованной в американском издании The National Interest.

Журнал отмечает, что несмотря на подписание Трехстороннего соглашения, напряженность между Азербайджаном и Арменией все еще сохраняется, достигнув сейчас апогея.

"В ходе самой серьезной эскалации насилия с момента прекращения боевых действий в последние недели приграничный огонь привел к многочисленным жертвам, а стычки со смертельным исходом угрожали районам, ранее не являвшимся зоной боевых действий. Это не сулит ничего хорошего", - отмечается в статье.

По словам издания, аналогичные стычки, спровоцированные Арменией в прошлом году, привели к войне, и текущее состояние дел требует неотложного внимания со стороны мировых лидеров, и не только в форме банальных призывов к миру.