Станго: Надеюсь, в будущем Азербайджан и Армения придут к миру

Хочется верить, что в будущем Азербайджан и Армения придут к миру.

Хочется верить, что в будущем Азербайджан и Армения придут к миру.

Как передает Report, об этом заявил глава Итальянской федерации прав человека Антонио Станго на круглом столе, посвященной миру и переходному правосудию, организованном Евразийским региональным центром (ЕРЦ) Молодежного форума исламского сотрудничества.

"Надеюсь, в будущем стороны придут к тому моменту, когда они смогут подписать мирный договор…Мы должны опираться на фундаментальные права человека, для чего можно использовать механизмы Совета Европы, куда входит сам Азербайджан",-сказал он.

Станго добавил, что принципы справедливости должны быть приоритетными, и Международный суд ООН один из тех институтов, которые должны сыграть ключевую роль в этих вопросах.