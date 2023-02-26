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Станго: Надеюсь, в будущем Азербайджан и Армения придут к миру

Станго: Надеюсь, в будущем Азербайджан и Армения придут к миру Хочется верить, что в будущем Азербайджан и Армения придут к миру.
Карабах
26 февраля 2023 г. 11:45
Станго: Надеюсь, в будущем Азербайджан и Армения придут к миру

Хочется верить, что в будущем Азербайджан и Армения придут к миру.

Как передает Report, об этом заявил глава Итальянской федерации прав человека Антонио Станго на круглом столе, посвященной миру и переходному правосудию, организованном Евразийским региональным центром (ЕРЦ) Молодежного форума исламского сотрудничества.

"Надеюсь, в будущем стороны придут к тому моменту, когда они смогут подписать мирный договор…Мы должны опираться на фундаментальные права человека, для чего можно использовать механизмы Совета Европы, куда входит сам Азербайджан",-сказал он.

Станго добавил, что принципы справедливости должны быть приоритетными, и Международный суд ООН один из тех институтов, которые должны сыграть ключевую роль в этих вопросах.

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