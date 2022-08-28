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Спецпредставитель президента: Правнук Иреванского хана побывал в Физули и Агдаме

Спецпредставитель президента: Правнук Иреванского хана побывал в Физули и Агдаме Побывавший в Физули правнук Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани посетил Агдам.
Карабах
28 августа 2022 г. 01:20
Спецпредставитель президента: Правнук Иреванского хана побывал в Физули и Агдаме

Побывавший в Физули правнук Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани посетил Агдам.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях Эмин Гусейнов.

"Амир Али Сардари Иревани, правнук Иреванского хана, который на днях совершил поездку в Физули, побывал и в Агдаме. Гость посетил крепость Шахбулаг, кладбище Имарат, увидел воочию результаты вандализма, совершенного армянами в отношении религиозных и исторических памятников, кладбищ”, - отметил спецпредставитель президента.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin xüsusi nümayəndəsi: “İrəvan xanının nəticəsi Füzuli və Ağdamda olub”

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