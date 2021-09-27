Сотрудник Report: Мы были первыми, кто встретил войну

Одним из героев 44-дневной Отечественной войны был сотрудник новостного агентства Report Сабухи Мамедов.
Как передает Report, С.Мамедов, отправившийся на фронт за несколько дней до начала войны, участвовал в освобождении от оккупации Ходжавендского района.
За мужество и отвагу, проявленную в ходе боевых действий, он был награжден медалью "За освобождение Ходжавенда", а также медалью "За заслуги в военно-патриотическом воспитании".
"Мы отразили атаку группы вражеских разведчиков", - вспоминает те дни С.Мамедов.
Report представляет видеоматериал о боевом пути своего сотрудника, который участвовал в операции "Железный кулак".