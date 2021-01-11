О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялась встреча глав служб безопасности и погранслужб Азербайджана и Армении

Состоялась встреча глав служб безопасности и погранслужб Азербайджана и Армении На встречах были обсуждены вопросы, связанные с совместным расследованием инцидентов, произошедших на государственной границе
Карабах
171
11 января 2021 г. 17:01
Состоялась встреча глав служб безопасности и погранслужб Азербайджана и Армении

Между начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковником Али Нагиевым и директором Службы национальной безопасности Республики Армения Арменом Абазяном состоялись встречи 8 января 2021 года на нейтральной территории на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Нахчыванскую Автономную республику, и 10 января в приграничных населенных пунктах Воротан и Шурнух Сюникской области Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ), в последней встрече приняли участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев и руководство пограничной службы Республики Армения.

На встречах были обсуждены вопросы, связанные с совместным расследованием инцидентов, произошедших на государственной границе, безопасностью Нагорного Карабаха и освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, определением мест захоронения трупов в зонах боевых действий и обменом пленными, а также выяснением судьбы лиц, пропавших без вести и взятых в заложники в Первой Карабахской и Отечественной войнах.

В то же время на проведенных переговорах было подчеркнуто, что неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, достигнутого на основе трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, служит интересам и безопасности обоих народов, в том числе азербайджанских и армянских общин Карабаха.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Chiefs of Armenian, Azerbaijani security services hold meetings
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistanın təhlükəsizlik və sərhəd xidmətləri rəhbərlərinin görüşü olub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi