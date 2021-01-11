Состоялась встреча глав служб безопасности и погранслужб Азербайджана и Армении

На встречах были обсуждены вопросы, связанные с совместным расследованием инцидентов, произошедших на государственной границе

Между начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковником Али Нагиевым и директором Службы национальной безопасности Республики Армения Арменом Абазяном состоялись встречи 8 января 2021 года на нейтральной территории на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Нахчыванскую Автономную республику, и 10 января в приграничных населенных пунктах Воротан и Шурнух Сюникской области Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ), в последней встрече приняли участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев и руководство пограничной службы Республики Армения.

На встречах были обсуждены вопросы, связанные с совместным расследованием инцидентов, произошедших на государственной границе, безопасностью Нагорного Карабаха и освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, определением мест захоронения трупов в зонах боевых действий и обменом пленными, а также выяснением судьбы лиц, пропавших без вести и взятых в заложники в Первой Карабахской и Отечественной войнах.

В то же время на проведенных переговорах было подчеркнуто, что неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, достигнутого на основе трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, служит интересам и безопасности обоих народов, в том числе азербайджанских и армянских общин Карабаха.