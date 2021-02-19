Смогут ли азербайджанцы и армяне мирно жить в Карабахе

Армения отказывается предоставить Азербайджану карты минных полей в Карабахе, где от них гибнут мирные жители, а мировое сообщество хранит молчание

Армения отказывается предоставить Азербайджану карты минных полей в Карабахе, где от них гибнут мирные жители, а мировое сообщество хранит молчание.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Республике Молдова Гудси Османова, опубликованной в Noi.md.

В статье посол отметил, что по итогам закончившейся в ноябре минувшего года Второй карабахской войны Азербайджан, благодаря своему отважному лидеру Ильхаму Алиеву и доблестной армии, вернул свои законные земли, которые 30 лет находились под армянской оккупацией.

Однако за годы оккупации Нагорный Карабах был превращен в руины, его города и села находятся в худшем состоянии, чем Хиросима и Нагасаки после ядерного взрыва. Но покинувшие Карабах армяне не только разрушили мечети, кладбища, памятники, школы, больницы, дома, сожгли леса и поля, но еще и заминировали территории, на которых никогда не жили. И теперь, когда Азербайджан уже приступил к строительству мирной жизни на своих освобожденных землях, люди продолжают гибнуть.

Гудси Османов рассказал, что, начиная с 10 ноября, жертвами подрывов на минах в Карабахе стали 14 граждан Азербайджана - 5 военнослужащих и 9 гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 52 военнослужащих и 8 гражданских. Азербайджанская сторона не раз запрашивала у армянского командования карты созданных в Карабахе минных полей. Но официальный Ереван эти минные карты до сих пор не предоставил, хотя, исходя из чисто гуманных побуждений, должен был сделать это сразу же по окончании боевых действий.

Но особенно возмутительным в Баку считают, что мировое сообщество, международные организации в привычной для себя манере опять молчат и никак не воздействуют на Армению в этом вопросе, а без минных карт невинные граждане Азербайджана будут продолжать гибнуть, а разминирование займет несколько лет.

"Как понять такое игнорирование столь важной проблемы? Человек и его безопасность должны быть высшей ценностью для любого государства. Мало просто встречаться и улыбаться друг другу, нужно принимать решительные меры", - отметил азербайджанский дипломат.

По его словам, безусловно, власти Азербайджана делают все возможное, чтобы граждане страны не пострадали. Так, президент Ильхам Алиев лично обратился к гражданам с просьбой воздержаться пока от поездок в освобождённые районы. Об этом постоянно пишут СМИ, госорганы публикуют видеоролики, предупреждая население об опасности поездок в Карабах, и т.д. Но это не снимает ответственности ни с Еревана - за отказ предоставить карты, ни с мирового сообщества, которое хранит непонятное и возмутительное молчание.

Гудси Османов обратил внимание на то, что на свои родные земли хотят вернуться в ближайшее время и вынужденные азербайджанские переселенцы, которые были изгнаны отсюда ещё в Первую карабахскую войну. И возникает вопрос, как они смогут это сделать, и смогут ли после всего случившегося оставшиеся жить в Карабахе армяне сосуществовать с азербайджанцами мирно на одной и той же земле?

По словам дипломата, ответ на этот вопрос уже давно дан азербайджанскими властями. Баку не раз заявлял, что сделает все возможное для мирного совместного проживания армян и азербайджанцев в Карабахе. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что Баку гарантирует безопасность своим гражданам – армянам, проживающим в регионе, которые считаются полноправными гражданами Азербайджана и будут защищены законами Азербайджанской Республики.

Гудси Османов напомнил, что, более того, после окончания войны армяне спокойно покидали перешедшие под контроль Баку территории, вывозили с собой все что только могли, и при этом азербайджанские военные никого не трогали, не оказывали какого-либо давления, хотя в Азербайджане хорошо помнят, как в 90-е азербайджанцев изгнали из Карабаха – зимой, едва одетыми, порой босиком, под дулами автоматов.

"Только один этот факт свидетельствует о том, что одержавший победу Азербайджан не вынашивает никаких враждебных планов в отношении мирного населения Карабаха и настроен на мир", - заявил посол Азербайджана в Молдове.

Он отметил, что, кроме того, сотни тысяч азербайджанцев и армян мирно живут рядом во всем мире. К примеру, в России представители двух народов дружат, работают вместе. Более того, в самом Баку и других крупных городах Азербайджана живет около 30 тысяч армян, и им ничего не угрожает.

Поэтому азербайджанцы и армяне могут жить вместе в Карабахе, но здесь все во многом зависит от самой армянской стороны, от ее желания и понимания.

"Поймут ли, что для них так будет лучше, прежде всего, с экономической точки зрения, так как Азербайджан в ближайшие годы инвестирует огромные средства в Карабах — на его восстановление? Например, уже начинается строительство железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой и Арменией. Восстановлена Гюлябирдская гидроэлектростанция буквально за несколько месяцев. Важно понимать, что наша страна не конфликтная, у нас не «воинственный менталитет», как любят утверждать некоторые. Мы просто вернули то, что по праву всегда принадлежало нам – наши исконные и законные территории. По-другому и быть не могло, мы не хотели войны – на протяжении 30 лет Азербайджан пытался решить конфликт мирным путем, путем переговоров, в то время как Ереван в разные годы, когда стороны уже были близки к миру, торпедировал процесс и предпринимал разного рода провокации", - заявил дипломат.

Он напомнил, что армянская сторона всячески противилась совместному проживанию армян и азербайджанцев в Карабахе. К примеру, 5 ноября, выступая в парламенте, тогдашний министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян важно заявлял о том, что у Карабаха нет будущего в составе Азербайджана. С аналогичным популистскими заявлениями выступали и другие официальные лица этой страны, к примеру, президент Армен Саркисян.

"И стоило бы особо отметить, что именно Саркисян и его предшественники – экс-президенты, военные преступники и соучастники геноцида азербайджанцев в Ходжалы Кочарян и Саргсян – и виноваты в конфликте наших народов, на их руках кровь ни в чем не повинных азербайджанцев. Но и, кроме того, это они все эти 30 лет промывали армянскому народу мозги своим лжепатриотизмом, для того чтобы быть у власти. И обычные армяне уже начали это понимать. Понимать, что их сыновья гибли не ради родины, а на чужой земле, что их использовали преступники во власти для того, чтобы обогатиться. И действительно, посмотрите, разве сейчас в 44-дневной войне воевали сыновья Саркисяна или Кочаряна? Нет. Там гибли обычные армянские парни, которые и воевать не хотели. И в том, что Армения сейчас оказалась в глубоком кризисе, виновата тоже эта тройка, а не Пашинян, на которого многие пытаются все свалить", - отметил Гудси Османов.

Он обратил внимание на то, что люди в Армении все эти 30 лет жили бедно, выживали, страдали.

"Это самая бедная страна на Кавказе. Там ничего не строилось, экономика не развивается никак. Зато дворцы "элиты" с каждым годом все выше. Им просто нужен был Карабах для личного обогащения. Уже всем известно, что представители армянской диаспоры вывозили оттуда реликвии, иконы, драгоценные металлы, в частности золото, за границу и там продавали, даже по этому поводу в Азербайджане завели уголовные дела. Пашинян же наоборот - он впервые за столько лет предоставил своей стране шанс наладить отношения с Азербайджаном. Хотя вначале он тоже хотел воспользоваться той же схемой лжепатриотизма и разжигал ненависть между нашими народами, но потом опомнился и вовремя признал капитуляцию. За это армяне ещё скажут ему спасибо", - сказал дипломат.

По его словам, сегодня азербайджанское руководство, в свою очередь, делает все для того, чтобы в Нагорном Карабахе могли мирно сосуществовать две общины — азербайджанская и армянская. Это нелегкая задача, поскольку в 90 -е годы там жестоко убивали и калечили многих азербайджанских граждан, сжигали их дома, лишив их крова и вынудив стать беженцами.

Во время Первой карабахской войны был совершен Ходжалинский геноцид. Эта немыслимая трагедия, совершенная в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, унесла жизни 613 ни в чем не повинных ходжалинцев, среди которых 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. 487 человек, 76 из которых дети получили ранения, 1275 человек были взяты в плен. О судьбе 150 пленных, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно. Резня азербайджанцев происходила на всех захватываемых армянской стороной землях.

Трагедия в Ходжалы - самая известная, но есть и много других пострадавших от армянской стороны городов и сёл. Достаточно вспомнить геноцид 8 апреля 1992 года в селе Агдабан Кельбаджарского района. Село, насчитывавшее 130 домов, было сожжено дотла: 779 мирных жителей подверглись уму непостижимым пыткам, 67 человек были жестоко убиты, двое пропали без вести, 12 – получили тяжелые телесные повреждения. А при оккупации Зангилана армяне вовсе перекрыли пути спасения мирным азербайджанцам. И для того, чтобы спастись от рук армян, мирные зангиланцы бросались в реку Араз, пытаясь проплыть до соседнего Ирана. Многие просто утонули.

28 августа 1992 года армянские вооруженные силы совершили нападение на село Баллыгая Геранбойского района, учинив кровавую расправу над укрывшимися здесь беженцами из Лачинского района. В результате резни погибли 24 лачинца. В целом всего были вынуждены покинуть Нагорный Карабах почти один миллион азербайджанцев.

"Таким образом, нужно понимать, что все эти трагедии коснулись не только каждого азербайджанского вынужденного переселенца, а еще их друзей, родных, знакомых. Без сомнения, за эти жестокие и бесчеловечные преступления, за геноцид азербайджанцев несут ответственность военные преступники Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Смогут ли родственники их жертв все простить и забыть – покажет время. Но при этом мы помним тот факт, что в 1915 -1918 годах жертвами армянского фашизма также были многие азербайджанцы, но наши два народа смогли в дальнейшем мирно жить вместе. Действительно, вопрос довольно сложный, но он решаемый. Пример Франции и Германии стал уже классическим. Да, между ними не раз вспыхивали многолетние войны. Однако они изыскали возможности для примирения и создали Европейский союз, где мирно живут под одной крышей. Ныне их связывает не только общность истории, но и экономические интересы. Так должны себя повести и армяне, и азербайджанцы Карабаха. Иного пути просто нет. А мировое сообщество не должно закрывать снова глаза на новые преступления официального Еревана, должно надавить на него, чтобы Азербайджану были предоставлены карты заминированных территорий для того, чтобы больше не проливалась кровь безвинных граждан и они смогли бы мирно жить", - подчеркнул в заключение Гудси Османов.