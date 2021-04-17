О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шойгу: ООН не откликнулась на предложение РФ принять участие в разминировании Карабаха

Шойгу: ООН не откликнулась на предложение РФ принять участие в разминировании Карабаха Глава минобороны РФ: "Там все заминировано вдоль и поперек"
Карабах
17 апреля 2021 г. 12:40
Шойгу: ООН не откликнулась на предложение РФ принять участие в разминировании Карабаха

ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Нагорного Карабаха. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в фильме телеканала "Звезда".

"Как только в ноябре это все произошло, мы говорим: ооновский противоминный центр - приходите. Там все заминировано вдоль и поперек. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришел? Пока никто", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что пока на месте работают только российские саперы.

"Там работает и МЧС, и МО, работают местные саперы. А никто [больше] не пришел", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şoyqu: "Qarabağın minalardan təmizlənməsində iştirakla bağlı təklifimizə BMT cavab verməyib"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Начался визит членов Албано-удинской христианской религиозной общины в Ходжавенд
Начался визит членов Албано-удинской христианской религиозной общины в Ходжавенд
17 апреля 2021 г. 10:27
Министр: Отказ Армении передать карты минных полей угрожает реализации трехстороннего заявления
Министр: Отказ Армении передать карты минных полей угрожает реализации трехстороннего заявления
16 апреля 2021 г. 18:00
Глава МИД Азербайджана: Мы вступили в новую постконфликтную фазу
Глава МИД Азербайджана: Мы вступили в новую постконфликтную фазу
16 апреля 2021 г. 17:25
Видеокадры из села Мемер Губадлинского района
Видеокадры из села Мемер Губадлинского района
16 апреля 2021 г. 16:31
Грузинский спикер: Карабахская война изменила геополитическую картину в регионе 
Грузинский спикер: Карабахская война изменила геополитическую картину в регионе 
16 апреля 2021 г. 14:36
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
16 апреля 2021 г. 12:07
Видеокадры из села Багбанлар Агдамского района
Видеокадры из села Багбанлар Агдамского района
16 апреля 2021 г. 09:47
Заложенная армянами мина ранила своего же офицера
ФотоЗаложенная армянами мина ранила своего же офицера
16 апреля 2021 г. 08:50
Умер еще один участник Отечественной войны
Умер еще один участник Отечественной войны
15 апреля 2021 г. 22:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi