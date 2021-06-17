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Шехида-военнослужащего ГПС похоронили в родном селе

Шехида-военнослужащего ГПС похоронили в родном селе Погибший в дорожно-транспортном происшествии военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) - прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглы похоронен.
Карабах
17 июня 2021 г. 12:53
Шехида-военнослужащего ГПС похоронили в родном селе

Погибший в дорожно-транспортном происшествии военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) - прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглы похоронен.

По данным Северо-западного бюро Report, шехид похоронен на кладбище села Шеки Шекинского района.

16 июня около 16:40 на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла, когда, возвращаясь в воинскую часть из погранично-боевых пунктов, близ села Джиджимли Лачинского района водитель потерял управление грузовым автомобилем марки "МАЗ", транспортное средство упало в ущелье.

В результате инцидента погибли находившиеся в автомобиле военнослужащие - старший лейтенант Насибов Эльмеддин Сулейман оглу и прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглу.

По факту совместно с сотрудниками прокуратуры проводится предварительное расследование.

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