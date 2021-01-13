О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шехид, водрузивший флаг Азербайджана в селах Ходжавенда

Шехид, водрузивший флаг Азербайджана в селах Ходжавенда У шехида остались сыновья 10 и 7 лет
Карабах
13 января 2021 г. 13:35
Шехид, водрузивший флаг Азербайджана в селах Ходжавенда

Одним из шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября, является военнослужащий Ишиев Рафаил Ахмедага оглу.

Как передает Муганское бюро Report, Рафаил Ишиев родился в 1979 году в Джалилабадском районе, служил в №-ской воинской части Минобороны танкистом, за время службы был удостоен ряда почетных грамот.

Во время Отечественной войны участвовал в боях в направлении Физули, Гадрута, Джабраила, Ходжавенда и Шуши. Он был одним из тех, кто водрузил флаг Азербайджана в селах Ходжавенда, расположенных на отвоеванной высоте.

3 ноября пал шехидом в боях за Ходжавендский район. Шехид Рафаил Ишиев был предан земле на кладбище в родном селе.

Двоюродный брат шехида Эльнур Атакишиев отметил, что в ходе боев Рафаил Ишиев вывел из строя большое количество вражеской техники: "Об этом рассказывают его друзья-сослуживцы. Да упокоит Аллах души всех шехидов! Мы преклоняем головы перед нашими шехидами!".

Супруга шехида Севда Ишиева поделилась своими воспоминаниями о покойном: "Он был патриотом, и детям прививал любовь к Родине. Говорил, что патриотизм у детей нужно воспитывать с детства".

У шехида остались сыновья 10 и 7 лет.

За проявленную храбрость Рафаил Ишиев был награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Шуши".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXocavəndin kəndlərinə Azərbaycan bayrağını sancan şəhidimiz

Новости партнеров

Самое важное

Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
13 января 2021 г. 12:15
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
13 января 2021 г. 11:38
Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
12 января 2021 г. 15:29
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
12 января 2021 г. 13:29
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
12 января 2021 г. 12:36
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
12 января 2021 г. 08:54
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
11 января 2021 г. 19:55
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
11 января 2021 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi