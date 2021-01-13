Шехид, водрузивший флаг Азербайджана в селах Ходжавенда

У шехида остались сыновья 10 и 7 лет

Одним из шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября, является военнослужащий Ишиев Рафаил Ахмедага оглу.

Как передает Муганское бюро Report, Рафаил Ишиев родился в 1979 году в Джалилабадском районе, служил в №-ской воинской части Минобороны танкистом, за время службы был удостоен ряда почетных грамот.

Во время Отечественной войны участвовал в боях в направлении Физули, Гадрута, Джабраила, Ходжавенда и Шуши. Он был одним из тех, кто водрузил флаг Азербайджана в селах Ходжавенда, расположенных на отвоеванной высоте.

3 ноября пал шехидом в боях за Ходжавендский район. Шехид Рафаил Ишиев был предан земле на кладбище в родном селе.

Двоюродный брат шехида Эльнур Атакишиев отметил, что в ходе боев Рафаил Ишиев вывел из строя большое количество вражеской техники: "Об этом рассказывают его друзья-сослуживцы. Да упокоит Аллах души всех шехидов! Мы преклоняем головы перед нашими шехидами!".

Супруга шехида Севда Ишиева поделилась своими воспоминаниями о покойном: "Он был патриотом, и детям прививал любовь к Родине. Говорил, что патриотизм у детей нужно воспитывать с детства".

У шехида остались сыновья 10 и 7 лет.

За проявленную храбрость Рафаил Ишиев был награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Шуши".