Шехид старший лейтенант Шахрияр Алибейли был участником Отечественной войны

Старший лейтенант азербайджанской армии Шахрияр Рамиз оглу Алибейли, ставший шехидом в результате провокации незаконных армянских формирований утром 5 марта, родился в поселке Вендам Габалинского района.
Как сообщает северо-западное бюро
Отметим, что Шахрияр Алибейли родился в 1994 году, был единственным ребенком в семье.
Позднее Ш.Алибейли вместе с семьей переехал в поселок Бадамдар Ясамальского района Баку. В 2012 году окончил среднюю школу № 236, а затем и Военный институт имени Гейдара Алиева.
Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева Шахрияр Алибейли был награжден медалями "За освобождение Шуши" и "За освобождение Ходжавенда".