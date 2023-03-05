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Шехид старший лейтенант Шахрияр Алибейли был участником Отечественной войны

Шехид старший лейтенант Шахрияр Алибейли был участником Отечественной войны Старший лейтенант азербайджанской армии Шахрияр Рамиз оглу Алибейли, ставший шехидом в результате провокации незаконных армянских формирований утром 5 марта, родился в поселке Вендам Габалинского района.
Карабах
5 марта 2023 г. 23:11
Шехид старший лейтенант Шахрияр Алибейли был участником Отечественной войны

Старший лейтенант азербайджанской армии Шахрияр Рамиз оглу Алибейли, ставший шехидом в результате провокации незаконных армянских формирований утром 5 марта, родился в поселке Вендам Габалинского района.

Как сообщает северо-западное бюро Report, шехид будет похоронен завтра в городе Баку, где он проживал.

Отметим, что Шахрияр Алибейли родился в 1994 году, был единственным ребенком в семье.

Позднее Ш.Алибейли вместе с семьей переехал в поселок Бадамдар Ясамальского района Баку. В 2012 году окончил среднюю школу № 236, а затем и Военный институт имени Гейдара Алиева.

Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева Шахрияр Алибейли был награжден медалями "За освобождение Шуши" и "За освобождение Ходжавенда".

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Версия на азербайджанском языке Şəhid baş-leytenant Şəhriyar Əlibəyli Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub - FOTO

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