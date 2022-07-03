Шафиев: Тюркский голос теперь слышен и в Шуше

"Мы находимся в Шуше на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран. Осенью по плану проведение аналогичного мероприятия ожидается в Узбекистане".
Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.
"Сегодня будем обсуждать проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются тюркские страны и последние события, которые произошли в этих странах", - сказал он.
Он также подчеркнул, что очень знаменательно, что данное заседание проходит в Шуше. "Тюркский голос теперь будет слышен и тут", - добавил Ф.Шафиев.