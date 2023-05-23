Село в Физулинском районе включено в категорию наиболее загрязненных минами территорий

Село Ашагы Сеидахмедли Физулинского района включено в категорию территорий, наиболее загрязненных минами.

Село Ашагы Сеидахмедли Физулинского района включено в категорию территорий, наиболее загрязненных минами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник оперативного управления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Идрис Исмаилов во время выступления на первой международной конференции на тему ”Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения“.

По его словам, Агентство более месяца проводило работы по разминированию на этой территории: "На площади около 1,4 гектара была обнаружена и обезврежена 121 мина, в том числе 85 - противотанковых и 36 противопехотных. Для обеспечения безопасности Агентство продолжает работы по разминированию".