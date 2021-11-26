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Сегодня в Сочи состоится встреча лидеров Азербайджана, России и Армении

Сегодня в Сочи состоится встреча лидеров Азербайджана, России и Армении 26 ноября в Сочи (Россия) состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Карабах
26 ноября 2021 г. 08:00
Сегодня в Сочи состоится встреча лидеров Азербайджана, России и Армении

26 ноября в Сочи (Россия) состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, в ходе нее будет обсуждена реализация трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года.

Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.

Также особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

В пресс-службе Кремля также отметили, что Путин проведет отдельные беседы с И.Алиевым и Н.Пашиняном.

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Версия на английском языке Leaders of Azerbaijan, Russia and Armenia to meet in Sochi today
Версия на азербайджанском языке Bu gün Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin görüşü keçiriləcək

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