Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 14 автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда 1 автомобиля российских миротворцев.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда 13 автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, из Лачына в направлении Ханкенди проехал один легковой и 12 грузовых автомобилей.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Таким образом, сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 14 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 47-й день.

10:14

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда 1 автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, из Лачына в направлении Ханкенди проехал 1 грузовой автомобиль.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 47-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.