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Сегодня Лачин освобождается от оккупации

Сегодня Лачин освобождается от оккупации Согласно декларации, подписанной 10 ноября Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сегодня Лачинский район возвращается Азербайджану.
Карабах
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1 декабря 2020 г. 00:01
Сегодня Лачин освобождается от оккупации

Согласно декларации, подписанной 10 ноября Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сегодня Лачинский район возвращается Азербайджану.

Как передает Report, успешные боевые действия Азербайджанской Армии в недавней войне заставили оккупационные армянские вооруженные силы покинуть Лачин.

Так, 27 сентября Азербайджанская Армия, предотвратив провокацию армянских вооруженных сил на линии фронта, контратаковала и освободила от противника несколько районов, сотни сел и населенных пунктов, а также стратегические высоты. 44-дневная война завершилась победой Азербайджанской Армии, в результате которой наш трехцветный флаг был поднят в освобожденных городах, селах и поселках. Оккупационные армянские вооруженные силы не выдержали сокрушительных атак Армии Азербайджана и отступили с большими потерями. При этом были уничтожены тысячи единиц живой силы и военной техники противника. Военно-политическое руководство Армении, осознав бесперспективность сопротивления, было вынуждено подписать документ о капитуляции.

Таким образом, 10 ноября 2020 года стрельба и все боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта были полностью прекращены. Согласно второму пункту документа, Лачинский район должен быть возвращен Азербайджанской Республике до 1 декабря 2020 года. Еще один оккупированный регион освобождается от захватчиков, и там будет поднят Азербайджанский флаг.

Напомним, что Лачинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 18 мая 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Laçın işğaldan azad edilir

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