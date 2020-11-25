Сегодня Кельбаджар освобождается от оккупации

Сегодня Кельбеджарский район возвращается Азербайджану после 27 лет оккупации со стороны ВС Армении

Сегодня Кельбеджарский район возвращается Азербайджану после 27 лет оккупации со стороны ВС Армении.

Как передает Report, согласно заявлению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Кельбаджарский район должен был быть возвращен Азербайджану 15 ноября.

Однако армянская сторона попросила дополнительные 10 дней на вывод своей армии и незаконно заселенных в Кельбаджар армян из района. Азербайджанское государство, в очередной раз продемонстрировав гуманизм, учитывая просьбу президента России Владимира Путина, продлило срок до 25 ноября.

Армяне начали покидать Кельбаджар несколько недель назад. По данным зарубежных СМИ, последние армянские военнослужащие выехали из Кельбаджара вчера.

Судя по изображениям, распространенным в социальных сетях, а также по данным зарубежных СМИ, армяне похитили материальные и культурные ценности Азербайджана в Кельбаджаре, часть уничтожили, часть разграбили и сожгли все, что не смогли унести.

Следует отметить, что успешные боевые действия в ходе 44-дневной Отечественной войны, начатой Азербайджанской Армией 27 сентября под руководством Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева, привели к подписанию военно-политическим режимом Армении документа о капитуляции. Непобедимая азербайджанская армия за время войны уничтожила большое количество личного состава и бронетехники вооруженных сил Армении. Видя, что выхода из ситуации нет, руководство Армении было вынуждено подписать документ о капитуляции.

Вооруженные силы Армении оккупировали район 2 апреля 1993 года. В результате оккупации Кельбаджара с численностью населения более чем 70 тыс. человек 53 340 человек были вынуждены покинуть родные очаги, были убиты 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек пропали без вести или попали в плен, тысячи людей получили ранения.

Трое жителей района стали национальными героями. После оккупации Кельбаджара на заседании №3205 Совбез ООН принял резолюцию №822. В резолюции выражается требование скорейшего и безоговорочного выведения оккупационных сил Армении из Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана. Однако до сих пор армянами не выполнено ни одно из обязательств. В настоящее время вынужденные переселенцы из Кельбаджара разместились в разных населенных пунктах Азербайджана.

Во время оккупации Вооруженные силы Армении перехватили горные вершины, лесную полосу площадью около 30 тыс. га, в целом было разграблено 144 села, 1 город, 1 поселок городского типа, около 13 тыс. частных домов, разрушено 87 исторических памятников, сожжено 29 промышленных, строительных и 134 культурных и бытовых объекта. Население было изгнано с исторической родины, местные жители стали жертвой насилия.

В руки оккупантов также перешли залежи золота, хрома, ртути производственной значимости, минеральные воды.

Отметим, что вопреки принципам ООН и ОБСЕ, с 1999 года началось искусственное заселение Кельбаджара армянами.